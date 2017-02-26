Акция памяти Немцова в Петербурге завершилась без происшествий Она собрала около 3 тыс. человек

Акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Петербурге прошла без значимых происшествий. Шествие и митинг состоялись в воскресенье, они собрали около 3 тыс. человек, передает корреспондент АБН.

При этом шествие от метро «Горьковское» не было согласовано, оно собрало несколько меньше участников, чем сам митинг. Он продлился около часа на Марсовом поле. Перед собравшимися выступили лидеры петербургской оппозиции, в том числе Андрей Пивоваров, Михаил Амосов, Максим Резник, Наталья Евдокимова. Собравшимся также передали слова поддержки координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-мурзы, который лечится после отравления. Вели митинг Лев Дмитриев и Борис Вишневский.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы вечером 27 февраля. В настоящее время идет суд над предполагаемыми исполнителями преступления.

Немцов был одним из лидеров российской оппозиции. В 1990-ые работал губернатором Нижегородской области, потом вице-премьером. В 1999—2003 годы возглавлял фракцию «Союз правых сил» в Государственной Думе. После провала партии на выборах перешел во внесистемную оппозицию. В последние годы жизни был сопредседателем «Партии народной свободы».