Меркель впервые обогнала Шульца перед выборами в опросе Она получила поддержку 50% респондентов



Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обогнала кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца. Об этом свидетельствуют данные предвыборного опроса, проведенного исследователями из Emnid.

Ангела Меркель получила поддержку 50% опрошенных. Шульц набрал только 36% голосов респондентов.

При этом среди партий СДПГ получила 32%, сравнявшись с правящим Христианско-демократическим союзом (ХДС). На третьем месте идет партия «Альтернатива для Германии» (9%), далее Левая партия (8%) и партия «зеленых» и Свободная демократическая партия (по 7%). Выборы в Германии пройдут осенью этого года. В результате будет избрано новое правительство и канцлер.