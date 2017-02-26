Все новости

26.02.17 / 08:47 Новости / Политика / Россия и мир

Меркель впервые обогнала Шульца перед выборами в опросе

Она получила поддержку 50% респондентов

Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обогнала кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца. Об этом свидетельствуют данные предвыборного опроса, проведенного исследователями из Emnid.

Ангела Меркель получила поддержку 50% опрошенных. Шульц набрал только 36% голосов респондентов.

При этом среди партий СДПГ получила 32%, сравнявшись с правящим Христианско-демократическим союзом (ХДС). На третьем месте идет партия «Альтернатива для Германии» (9%), далее Левая партия (8%) и партия «зеленых» и Свободная демократическая партия (по 7%). Выборы в Германии пройдут осенью этого года. В результате будет избрано новое правительство и канцлер.

По материалам: kommersant.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017