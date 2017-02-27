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27.02.17 / 14:06 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Доллар и евро торгуются в минусе на Московской бирже

Доллар 57,7175; евро 61,0950

Доллар и евро торгуются

Коллаж АБН

Курсы доллара и евро находятся в красной зоне на торгах Московской биржи. В понедельник по фиксингу на 13:42 доллар стоит 57,7175 рублей, евро 61,0950 рублей.

Доллар теряет более 70 копеек. Евро – более 50 копеек.

Аналитик «Альпари» Александр Разуваев сообщил, что российский рубль начинает неделю приростом в парах к иностранным валютам. Он отметил, что после длинных выходных участники рынка будут использовать все имеющиеся драйверы. Их целью при этом будет разворот доллара к диапазону 55,5-56,5 рублей. Тогда на рынке начнутся масштабные покупки, считает аналитик.

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