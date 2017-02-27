DEGA Development запустила проект по привлечению зарубежных инвестиций Invest Russia

Сеть индустриальных парков DEGA Development запустила информационный проект для российских предпринимателей по привлечению зарубежных инвестиций Invest Russia. Об этом в понедельник сообщили в DEGA Development.
В настоящий момент на сайте Invest Russia уже размещены проекты в сфере производства аквакультур, мясопереработки, кормов, разведения рыбы, извлечения металлов, производства детских товаров из Тулы, Ульяновска и Самары. Администрация проекта также рассматривает бизнес-планы начинающих предпринимателей без реального опыта производства.
Добавим, чтобы стать участником Invest Russia, необходимо зарегистрироваться на сайте, разместить первичную информацию о бизнес-проекте, предоставить бизнес-план на рассмотрение в финансовый отдел организатора платформы. После одобрения информация о проекте появится на сайте и станет доступна более чем 27 тыс. иностранных компаний, заинтересованных в инвестициях в Россию. Участие в Invest Russia для российского бизнеса бесплатное.
Сеть индустриальных парков DEGA Development является 100% дочерним предприятием ведущего швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group.