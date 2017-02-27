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27.02.17 / 16:37 Новости / Россия и мир / Финансы

DEGA Development запустила проект по привлечению зарубежных инвестиций Invest Russia

Администрация также рассматривает проекты начинающих предпринимателей

invest russia

Фото АБН

Сеть индустриальных парков DEGA Development запустила информационный проект для российских предпринимателей по привлечению зарубежных инвестиций Invest Russia. Об этом в понедельник сообщили в DEGA Development.

В настоящий момент на сайте Invest Russia уже размещены проекты в сфере производства аквакультур, мясопереработки, кормов, разведения рыбы, извлечения металлов, производства детских товаров из Тулы, Ульяновска и Самары. Администрация проекта также рассматривает бизнес-планы начинающих предпринимателей без реального опыта производства.

Добавим, чтобы стать участником Invest Russia, необходимо зарегистрироваться на сайте, разместить первичную информацию о бизнес-проекте, предоставить бизнес-план на рассмотрение в финансовый отдел организатора платформы. После одобрения информация о проекте появится на сайте и станет доступна более чем 27 тыс. иностранных компаний, заинтересованных в инвестициях в Россию. Участие в Invest Russia для российского бизнеса бесплатное.

Сеть индустриальных парков DEGA Development является 100% дочерним предприятием ведущего швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group.

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