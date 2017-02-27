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27.02.17 / 17:44 Новости / Россия и мир / Экономика

ЛНР в марте перейдет на российский рубль

Для стабилизации финансово-денежной системы

ЛНР рубльТоварообмен Луганской народной республики (ЛНР) перейдет на российские рубли. Об этом в понедельник сообщил Совет министров ЛНР.

Российский рубль станет основной денежной единицей ЛНР с 1 марта. Постановление подписано еще 21 февраля. Переход на российскую валюту совершают для стабилизации финансовой системы провозглашенной республики. Кроме того, Совет министров ЛНР отмечает, что основная часть валютных операций в ЛНР оплачивается российскими рублями.

Напомним, ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что с 1 марта переведут все предприятия под автономное управление. Фактически эти заводы принадлежат Украине. Республики могут отменить эту меру, если будет остановлена блокада Донбасса. Новое управление решили ввести для переориентации предприятий – в том числе на экспорт в Россию.

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