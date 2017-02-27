Московская биржа открылась в зеленой зоне ММВБ 2095,51; РТС 1130,02

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. К 10 часам утра по московскому времени индекс ММВБ составил 2095,51 пункта; индекс РТС – 1130,02 пункта.

Спустя 10 минут после открытия российские индексы по-прежнему оптимистичны. По фиксингу на 10:11 индекс ММВБ вырос на 0,19% до отметки 2097,16 пункта, индекс РТС – на 0,83% до отметки 1138,49 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что общая атмосфера на рынках «не поддается четкому определению». Нет ни серьезного негатива, ни запала к росту.

На российском рынке Соснова отмечает настрой на продажу. Она прогнозирует, что доллар в понедельник попробует устояться недалеко от отметки 58,5 рублей. А вот отечественные индексы могут упасть.