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27.02.17 / 10:15 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа открылась в зеленой зоне

ММВБ 2095,51; РТС 1130,02

Московская биржа открылась

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. К 10 часам утра по московскому времени индекс ММВБ составил 2095,51 пункта; индекс РТС – 1130,02 пункта.

Спустя 10 минут после открытия российские индексы по-прежнему оптимистичны. По фиксингу на 10:11 индекс ММВБ вырос на 0,19% до отметки 2097,16 пункта, индекс РТС – на 0,83% до отметки 1138,49 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что общая атмосфера на рынках «не поддается четкому определению». Нет ни серьезного негатива, ни запала к росту.

На российском рынке Соснова отмечает настрой на продажу. Она прогнозирует, что доллар в понедельник попробует устояться недалеко от отметки 58,5 рублей. А вот отечественные индексы могут упасть.

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