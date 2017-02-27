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27.02.17 / 18:40 Новости / Общество / Россия и мир

МТС запустит бесплатный интернет в обмен на просмотр рекламы

Начнет тестирование этой весной

бесплатный интернет

Фото: cnews.ru

МТС планирует запустить бесплатный интернет, доступ к которому можно будет получить в обмен на просмотр рекламы. Об этом в понедельник рассказал вице-президент по стратегии и маркетингу компании Василь Лацанич.

Для того, чтобы получить 100 Мб трафика, пользователи должны будут посмотреть 30-секундный ролик. Тестовая зона начнет работу в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях, передают «Ведомости».

Пилотный проект МТС реализует совместно с «Яндексом». Компании поделят доходы, полученные от размещения рекламы. Известно, что МТС может стать партнером рекламной сети «Яндекса». Детали сотрудничества и стоимость размещения рекламы не раскрывается.

По материалам: vedomosti.ru
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