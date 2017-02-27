Сирийская армия заняла ключевую высоту на подходе к Пальмире Высота 939,5 в районе Эль-Хаяль

Сирийская правительственная армия заняла ключевую высоту на подходе к Пальмире. Это произошло в понедельник.

Военные совместно с союзными отрядами выбили террористов ИГ (организация запрещена в России) с высоты 939,5. Она является ключевой в районе Эль-Хаяль.

Напомним, с начала февраля Сирийская армия осуществляет наступление на Пальмиру. На данный момент город контролируется боевиками. Российская авиация оказывает помощь правительственным войскам. Ранее боевики ИГ уничтожили исторические памятники древней Пальмиры.