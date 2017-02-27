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27.02.17 / 03:30 Новости / Россия и мир

Сирийская армия заняла ключевую высоту на подходе к Пальмире

Высота 939,5 в районе Эль-Хаяль

Фото tiras.ru

Фото tiras.ru

Сирийская правительственная армия заняла ключевую высоту на подходе к Пальмире. Это произошло в понедельник.

Военные совместно с союзными отрядами выбили террористов ИГ (организация запрещена в России) с высоты 939,5. Она является ключевой в районе Эль-Хаяль.

Напомним, с начала февраля Сирийская армия осуществляет наступление на Пальмиру. На данный момент город контролируется боевиками. Российская авиация оказывает помощь правительственным войскам. Ранее боевики ИГ уничтожили исторические памятники древней Пальмиры.

По материалам: http://sana.sy
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