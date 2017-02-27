Все новости

27.02.17 / 14:51 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: У министра финансов Якутии прошел обыск

Изъяли трудовой договор с предыдущей работы

Якутия обыскВ квартире министра финансов Якутии Валерия Жондорова устроили обыски. Следственные мероприятия проходят в понедельник.

Поводом для обысков якобы стало предыдущее место работы Жондорова. Ранее он занимало пост гендиректора компании «РФА-Инвест». Правоохранители изъяли трудовой договор.

Жондоров работал в «РФА-Инвест» в 2006—2012 годах. В прошлом году против нынешнего директора фирмы Бориса Григорьева возбудили уголовное дело. Его подозревают в выводе 158 млн рублей из предприятия. Григорьев скрывается за рубежом. Также в прошлом году депутат Якутии Жанна Егорова попросила региональное правительство проверить взаимоотношения чиновников с «РФА-Инвест». В том числе депутата интересовал и Валерий Жондоров.

«РФА-Инвест» получала кредиты из госсредств. Компания имела отношение к долевому строительству.

По материалам: news.ykt.ru
 regnum.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017