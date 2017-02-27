СМИ: У министра финансов Якутии прошел обыск Изъяли трудовой договор с предыдущей работы

В квартире министра финансов Якутии Валерия Жондорова устроили обыски. Следственные мероприятия проходят в понедельник.

Поводом для обысков якобы стало предыдущее место работы Жондорова. Ранее он занимало пост гендиректора компании «РФА-Инвест». Правоохранители изъяли трудовой договор.

Жондоров работал в «РФА-Инвест» в 2006—2012 годах. В прошлом году против нынешнего директора фирмы Бориса Григорьева возбудили уголовное дело. Его подозревают в выводе 158 млн рублей из предприятия. Григорьев скрывается за рубежом. Также в прошлом году депутат Якутии Жанна Егорова попросила региональное правительство проверить взаимоотношения чиновников с «РФА-Инвест». В том числе депутата интересовал и Валерий Жондоров.

«РФА-Инвест» получала кредиты из госсредств. Компания имела отношение к долевому строительству.