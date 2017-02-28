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28.02.17 / 12:18 Новости / Общество / Россия и мир

Nissan представил концепт-кар X-Trail 4Dogs

Приспособленный для перевозки собак

ниссан для собакКомпания Nissan представила новый X-Trail 4Dogs. О новом концеп-каре в компании рассказали во вторник.

Автомобиль оснащен системой видеонаблюдения dog-cam, душем, феном и рампой, по которой собака сможет зайти в авто. В багажном отделении могут комфортно поместиться одна или две собаки, рассказали в Nissan.

В багажном отделении X-Trail 4Dogs находятся дозатор корма, поилка и специальное устройство для пристегивания поводка. Кроме того, в багажнике можно включить систему сушки, которая будет подавать в отделение теплый воздух. Автомобиль оборудован дополнительными отсеками для хранения вещей.  Все приспособления для перевозки собак вынимаются из автомобиля.

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