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28.02.17 / 07:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургские ученые разработали новый вид аккумуляторов

Они безопаснее литий-ионных батарей и быстрее заряжаются

Фото innogest.ru

Фото innogest.ru

Петербургские ученые разработали новый вид аккумуляторов. Об этом в понедельник сообщили в Университете ИТМО.

Новая технология позволит избежать недостатков и неудобств, связанных с эксплуатацией литий-ионных батарей. Разработанные аккумуляторы заряжаются за одну минуту, а также выдерживают физические и термические нагрузки, что делает их безопаснее и позволяет работать даже при низких температурах.

По словам ученых, они создали новый материал с выдающимися характеристиками и заменили литий на твердый электролит. Сотрудники Университета объясняют, что проблема аккумуляторов весьма остро стоит в современной технике. При удачном завершении опытов, ученые планируют привлечь инвесторов и создать опытное производство. В дальнейшем они намереваются продать технологию компаниям вроде Tesla иди Apple, так как они заинтересованы в новейших разработках и неоднократно публично заявляли о готовности их приобрести.

Университет ИТМО – один из ведущих российских вузов в области физики и информационных технологий. Является национальным исследовательским университетом. Также вуз регулярно возглавляет российские рейтинги.

По материалам: tass.ru

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