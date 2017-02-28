Петербургские ученые разработали новый вид аккумуляторов Они безопаснее литий-ионных батарей и быстрее заряжаются

Петербургские ученые разработали новый вид аккумуляторов. Об этом в понедельник сообщили в Университете ИТМО.

Новая технология позволит избежать недостатков и неудобств, связанных с эксплуатацией литий-ионных батарей. Разработанные аккумуляторы заряжаются за одну минуту, а также выдерживают физические и термические нагрузки, что делает их безопаснее и позволяет работать даже при низких температурах.

По словам ученых, они создали новый материал с выдающимися характеристиками и заменили литий на твердый электролит. Сотрудники Университета объясняют, что проблема аккумуляторов весьма остро стоит в современной технике. При удачном завершении опытов, ученые планируют привлечь инвесторов и создать опытное производство. В дальнейшем они намереваются продать технологию компаниям вроде Tesla иди Apple, так как они заинтересованы в новейших разработках и неоднократно публично заявляли о готовности их приобрести.

Университет ИТМО – один из ведущих российских вузов в области физики и информационных технологий. Является национальным исследовательским университетом. Также вуз регулярно возглавляет российские рейтинги.