Проект промзоны «Нева» на юге Петербурга согласуют к сентябрю На согласование и доработку документов потратят 8,3 млн

Проект планировки и проект межевания территории производственной зоны «Нева» на юге Петербурга доработают и согласуют до конца августа. Такие требования прописаны в аукционе на проведение соответствующих работ, который во вторник разместил городской комитет по промышленной политике и инновациям.

Начальная стоимость аукциона – почти 8,3 млн рублей. Заявки на участие в нем принимаются до 22 марта. Исполнитель должен будет доработать и согласовать проекты «Невы». Это будет сделано в два этапа.

Отметим, промзона «Нева» находится на юге Петербурга. Ее общая площадь – 287 га. Там находятся объекты энергетической инфраструктуры (двеТЭЦ, одна неработающая, вторая действующая). Разработка проекта планировки с проектом межевания территории производственной зоны «Нева» предусмотрена госпрограммой