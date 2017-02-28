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28.02.17 / 03:31 Новости / Общество / Россия и мир

Просмотры видео на Youtube достигли миллиарда часов день

Это более 100 тыс. лет

Просмотры видео на Youtube достигли миллиарда часов в день. Об этом в понедельник сообщил вице-президент корпорации по технологическим вопросам Кристос Гудроу.

Как отмечает Гудроу, Youtube становится все более привлекательным для различных авторов и зрителей. Это и является главной целью компании. По его мнению, миллиард часов эта важная веха в историческом развитии компании. Кристос Гдроу также отметил: на то, чтобы посмотреть миллиард часов видео одному человеку понадобилось бы более 100 тыс. лет.

Напомним, видеохостинг Youtube принадлежит корпорации Google, входящей в холдинг Alphabet. В феврале прошлого года холдинг обогнал по капитализации компанию Apple и стал крупнейшим в мире.

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