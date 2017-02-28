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28.02.17 / 14:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты подали в Горизбирком заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору

Они хотят узнать мнение горожан о судьбе Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и Петропавловского собора

исаакиевский собор подали заявку на проведение референдума исаакиевского собора

Фото АБН

Инициативная группа подала в Горизбирком заявку на проведение общегородского референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Заявка была принята, сообщил депутата ЗакСа Борис Вишневский в социальной сети во вторник. 

Активисты хотят провести референдум с включением в бюллетень следующего вопроса: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?». Планируется расспросить петербуржцев об Исаакиевском соборе, Спасе-на-Крови и Петропавловском соборе.

Добавим, Горизбирком должен рассмотреть заявку на законность подачи в течение 15 дней. Затем, если ее одобрят, активисты должны будут получить одобрение Законодательного собрания. Затем необходимо будет в течение 30 дней собрать подписи 2% петербургских избирателей (примерно 76 тыс. голосов).

Напомним, в инициативную группу, выступающую против передачи собора РПЦ, входят парламентарии Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров и другие общественные деятели. Они принимали участие в протестной акции, которая состоялась на Марсовом поле 28 января в виде встречи с избирателями.

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