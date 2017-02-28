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28.02.17 / 15:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Бурлак может усилить защиту «Зенита» в следующем сезоне – Источник

Тренеры хотят видеть в составе петербуржцев защитника с российским паспортом

Тарас Бурлак "Зенит"Защитник казанского «Рубина» может усилить защиту «Зенита» в следующем футбольном сезоне. Об этом сообщил АБН во вторник источник, знакомыq с работниками трансферного отдела петербургской команды.

Тренерский штаб «Зенита» намерен приобрести россиянина в оборонительную линию, чтобы иметь возможность выпускать в полузащите и нападении больше иностранных футболистов, отметил источник. По его словам, сумма сделки за переход защитника оценивают в 5 млн евро.

Напомним, Тарас Бурлак является воспитанником московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» игрок попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России в 2012 году. В казанский «Рубин» защитник перешел в 2014 году, сумма перехода составила около 4,5 млн евро. В этом сезоне футболист сыграл в 15 матчах и отдал одну голевую передачу.

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