Трамп вновь назвал Обаму виновным в организации утечек в СМИ Непонятно, каких именно

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму виновным в организации утечек информации в СМИ. Трамп заявил об этом во вторник.

Трамп говорил об утечках, дискредитирующих его в глазах общества. Однако он не стал конкретизировать, о какой именно информации идет речь. Также он назвал эти удары по репутации влияющими на национальную безопасность США.

Отметим, ранее Трамп уже обвинял Обаму и его команду в том, что данные о переговорах действующего президента Америки с главами Австралии и Мексики достигли СМИ. Трамп тогда связал это с тем, что служба безопасности не полностью обновлена.

Трамп вступил в должность президента США в начале января. И Барак Обама, и его жена Мишель Обама присутствовали на этой церемонии.