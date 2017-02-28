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28.02.17 / 09:08 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп вновь назвал Обаму виновным в организации утечек в СМИ

Непонятно, каких именно

Трамп ОбамаПрезидент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму виновным в организации утечек информации в СМИ. Трамп заявил об этом во вторник.

Трамп говорил об утечках, дискредитирующих его в глазах общества. Однако он не стал конкретизировать, о какой именно информации идет речь. Также он назвал эти удары по репутации влияющими на национальную безопасность США.

Отметим, ранее Трамп уже обвинял Обаму и его команду в том, что данные о переговорах действующего президента Америки с главами Австралии и Мексики достигли СМИ. Трамп тогда связал это с тем, что служба безопасности не полностью обновлена.

Трамп вступил в должность президента США в начале января. И Барак Обама, и его жена Мишель Обама присутствовали на этой церемонии.

По материалам: foxnews.com
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