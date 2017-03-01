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01.03.17 / 10:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ЗакС Петербурга разрешит получать допобразование детям в частном секторе за счет бюджета

Чтобы развивать его

детское допобразование

Фото: detpol24.ru

Бюджет Петербурга сможет финансировать оказание дополнительного образования детей частными организациями. Соответствующий законопроект в среду в первом чтении поддержал городской парламент, передает корреспондент АБН.

Такое финансирование предусмотрено федеральным законодательством. По мнению автора законопроекта Дениса Четырбока, принятие новой нормы расширит возможности для дополнительного образования.

Отметим, у оппозиционных парламентариев возникли вопросы документу. В частности, эсер Алексей Ковалев высказал опасение, что бюджетные деньги могут уйти «сомнительным организациям».

В настоящее в Петербурге работает около сотни государственных учреждений дополнительного образования для детей. Помимо денег из бюджета, они финансируются за счет родительских взносов.

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