Все новости

01.03.17 / 16:59 Новости / Россия и мир

Чистая прибыль Sika AG в 2016 году выросла на 21,8%

До 566 млн швейцарских франков

sika 4living.ru _Чистая прибыль химического концерна Sika AG выросла в 2016 году на 21,8% год к году. Об этом сообщили в компании в среду.

Чистая прибыль составила 566  млн швейцарских франков. Выручка компании увеличилась на 5,5% до 5,7 млрд швейцарских франков. Российское подразделение Sika получило выручку в размере 2,8 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2015 году. Операционная прибыль российского подразделения выросла на 174% в швейцарских франках.

Sika — международный химический концерн по производству материалов и технологий для строительства. Компания основана в Швейцарии в 1910 году.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017