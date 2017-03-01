Чистая прибыль Sika AG в 2016 году выросла на 21,8% До 566 млн швейцарских франков

Чистая прибыль химического концерна Sika AG выросла в 2016 году на 21,8% год к году. Об этом сообщили в компании в среду.

Чистая прибыль составила 566 млн швейцарских франков. Выручка компании увеличилась на 5,5% до 5,7 млрд швейцарских франков. Российское подразделение Sika получило выручку в размере 2,8 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2015 году. Операционная прибыль российского подразделения выросла на 174% в швейцарских франках.

Sika — международный химический концерн по производству материалов и технологий для строительства. Компания основана в Швейцарии в 1910 году.