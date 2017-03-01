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01.03.17 / 19:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В 2017 году Петербург потратит 3 млн рублей на «Зеленый взгляд»

Ожидают участников со всего мира

Зеленый взгляд

Фото АБН

Петербург потратит 3 млн рублей на организацию и проведение XXII Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд». Соответствующий аукцион в среду разместил городской комитет по природопользованию.

Мероприятие пройдет в конце ноября в гостинице «Москва». В фестивале ожидается участие не менее ста фильмов из 30 стран мира.

Напомним, «Зеленый взгляд» — старейший фестиваль кино о проблемах экологии в России. Впервые он прошел в 1996 году. В 2016 году на мероприятии показали несколько десятков фильмов. Работы на конкурс предоставили режиссеры из 20 стран.

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