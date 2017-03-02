«Газпром» собирается увеличить выручку от экспорта газа до $35 млрд в 2017 году В прошлом году этот показатель составил $30 млрд

Холдинг «Газпром» планирует увеличить выручку от экспорта газа до $35 млрд в 2017 году. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Он отметил, что в 2016 году компания получила $30 млрд валютной выручки. Медведев выразил надежду, что эта цифра будет увеличена.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компания планирует увеличить поставки газа в дальнее зарубежье в этом году. В частности, с января 2017 года экспорт газа в эти страны уже увеличен на 23,7%. В прошлом году «Газпром» увеличил этот показатель на 12,5% в годовом выражении. Тогда экспорт составил порядка 179,3 млрд кубометров газа, который стал историческим максимумом.