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02.03.17 / 07:25 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» собирается увеличить выручку от экспорта газа до $35 млрд в 2017 году

В прошлом году этот показатель составил $30 млрд

ГазпромХолдинг «Газпром» планирует увеличить выручку от экспорта газа до $35 млрд в 2017 году. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Он отметил, что в 2016 году компания получила $30 млрд валютной выручки. Медведев выразил надежду, что эта цифра будет увеличена.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компания планирует увеличить поставки газа в дальнее зарубежье в этом году. В частности, с января 2017 года экспорт газа в эти страны уже увеличен на 23,7%. В прошлом году «Газпром» увеличил этот показатель на 12,5% в годовом выражении. Тогда экспорт составил порядка 179,3 млрд кубометров газа, который стал историческим максимумом.

По материалам: tass.ru
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