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02.03.17 / 18:38 Мнения и аналитика / Новости / Россия и мир / Экономика

Эксперт: В 2017 году петербуржцы продолжат беднеть

Как и остальные россияне

Петербуржцы продолжат беднеть

Фото АБН

Реальные доходы жителей Петербурга в текущем году продолжат сокращаться. Об этом в четверг на заседании финансово-экономического клуба АБН заявила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«В Петербурге на первый взгляд все неплохо, если говорить о макроэкономическом уровне. Однако население продолжает беднеть, это будет происходить и в 2017 году. Такая ситуация складывается по всей стране. Скорость падения уровня доходов будет сокращаться незначительно», — сказала Кокорева.

Аналитик добавила, что экономические показатели в регионе растут в основном за счет отечественных инвестиций, иностранных вливаний очень мало. «Подписанные до 2015 года контракты работают, но новых серьезных инвестиций почти нет», — отметила Анна Кокорева.

Отметим, по данным Смольного в 2016 году доля Северной столицы в общем объеме прямых иностранных инвестиций Российской Федерации не изменилась и составила 6%. При этом отмечается постепенное замещение иностранных инвестиций внутренними.

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