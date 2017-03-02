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02.03.17 / 19:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительство Ленобласти подготовит проект для поликлиники в Кудрово в 2017 году

Строить будут и за счет налогов от строительных организаций

поликлиника КудровоПравительство Ленинградской области подготовит проектную документацию для поликлиники в Кудрово в этом году. Об этом АБН рассказали в пресс-службе регионального органа в четверг.

Как отметили чиновники, проект подготовит комитет по строительству совместно с комитетом по здравоохранению области. По словам губернатора региона, строительство поликлиники будет осуществляться и за счет налогов, поступивших от строительных компаний. При этом чиновникам застройщики предложили выкупить помещения под медицинские учреждения по ценам коммерческой недвижимости, но областное правительство не согласилось на условия девелоперов.

Отметим, ранее градсовет Ленобласти отправил проект планировки транспортно-пересадочного узла в Кудрово на доработку. Для возведения узла, по мнению членов совета, архитекторы выбрали неудачное месторасположение. Исходя из планировки, остается незадействованной Центральная улица, на которую приходится порядка 70% нагрузки. Узел будет включать вестибюль станции метрополитена «Юго-Восточная», автобусный вокзал и остановки пассажирского транспорта.

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