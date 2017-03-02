Рынок труда в Санкт-Петербурге Обзор рынка труда в Санкт-Петербурге на начало 2017 года

Сервис Jobfilter.ru провел исследование рынка труда Санкт-Петербурга в феврале 2017 года и предлагает вам ознакомиться с полученными данными. По результатам исследования сферами, которые больше всего нуждаются в работниках, в городе являются продажи, производство, сырьевая отрасль, сельское хозяйство, транспорт, логистика, строительство и недвижимость. Так, наибольшее количество вакансий зафиксировано в сфере продаж. Всего в Санкт-Петербурге ежемесячно публикуется около 50000 вакансий.

Исследование показало и уровень среднемесячной заработной платы, предлагаемой соискателям. Так, представители высшего менеджмента могут рассчитывать на среднемесячную заработную плату в размере 77414 рублей, что является максимальным значением. В первую пятерку также вошли такие отрасли, как информационные технологии, интернет, телекоммуникации, транспорт, логистика, инсталляция и сервис, строительство и недвижимость. Среди сфер, где отмечается самый низкий уровень заработной платы, названы ЖКХ и эксплуатация, домашний персонал, туризм и рестораны, госслужба и НКО, наука и образование.

На февраль 2017 года в Санкт-Петербурге доступны следующие виды занятости: сменный график, вахтовый метод, полная занятость, удаленная работа, частичная занятость, гибкий график, временная, стажировка, проектная работа, волонтерство, сезонная, ненормированный рабочий день. Анализ рынка вакансий Санкт-Петербурга показывает, что наибольшее количество вакансий ориентировано на полную занятость. Наименьшее количество вакансий предлагает волонтерскую работу.

Полная занятость — 63%

Сменный график — 22%

Гибкий график — 7%

Частичная занятость — 4%

Удаленная работа — 1,4%

Вахтовый метод — 0,87%

Проектная работа — 0,22%

Стажировка — 0,12%

Временная — 0,03%

Ненормированный рабочий день — 0,02%

Сезонная — 0,003%

Волонтерство — 0,002%

Сервис проанализировал и время, когда размещается наибольшее количество вакансий. По данным Jobfilter.ru, самое большое число вакансий работодатели размещают с 10:00 до 13:00.

Еще одним предметом исследования стал день недели, в который публикуется наибольшее число вакансий. Данные показали, что самое большое количество вакансий появляется в середине недели, со среды по пятницу. В выходные дни число публикуемых вакансий заметно снижается.

Больше информации можно найти в оригинальном исследовании «Рынок труда в Санкт-Петербурге».