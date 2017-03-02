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02.03.17 / 15:59 Новости / Политика / Россия и мир

В правительстве считают «бесмысленным» комментировать расследование ФБК о Медведеве

Посвященный расследованию видеоролик носит "предвыборный характер"

Дмитрий Медведев4 фото пресс-службы Правительства фбкВ правительстве прокомментировали опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального расследование о недвижимости, виноградниках и бизнесе премьер-министра Дмитрия Медведева. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сделала заявление в четверг.

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Тимакова отметила, что видеоролик, в котором Навальный рассказывает о результатах расследования, носит «ярко выраженный предвыборный характер». «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно», — подытожила пресс-секретарь.

Напомним, ранее в четверг ФБН опубликовал масштабное расследование о Медведеве. Его авторы утверждают, что премьер-министр и его приближенные создали преступную схему, в которую вовлечены некоммерческие фонды. Благодаря этой схеме Медведев якобы стал фактическим владельцем дачи в Плесе, резиденции под Курском, виноградников в Анапе и Италии и других активов.

По материалам: rbc.ru
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