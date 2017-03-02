«Вконтакте» собирается создавать в соцсети эксклюзивный контент Руководство компании готово вложить миллионы рублей

Социальная сеть «Вконтакте» начала переговоры с телевизионными компаниями о создании эксклюзивного контента. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, руководители компании готовы вложить в съемки собственных контентных проектов десятки миллионов рублей. Предположительно, это будут мини-сериалы, короткие шоу и скетчкомы.

По словам собеседников газеты, в настоящее время топ-менеджеры «Вконтакте» обсуждают такие возможности с ТНТ, ЮТВ и «СТС Медиа». Напомним, ранее в соцсети сменился управляющий директор, им стал Андрей Рогозов. В 2016 году компания заключила договоры с крупнейшими международными музыкальными правообладателями: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Это позволило «Вконтакте» вернуть раздел «Аудиозаписи» в официальное приложение в AppStore.