«Вконтакте» запустила предпросмотр документов Microsoft Office Без сохранения на устройство

Социальная сеть «Вконтакте» добавила возможность предварительно просмотра документов Microsoft Office. Об этом в Mail.Ru Group рассказали в четверг.

Функция доступна в веб-версии соцсети и в приложениях. «Вконтакте» также пообещала пользователям добавить возможность редактирования файлов Microsoft Office из соцсети.

Напомним, ранее «Вконтакте» опубликовала отчетность за 2016 год. По итогам года компания увеличила выручку на 43,4%. Выручка сосцсети за 2016 год составила 8,9 млрд рублей. В последнем квартале выручка показала рост почти в 50% и составила 2,99 млрд рублей.