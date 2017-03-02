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02.03.17 / 16:59 Новости / Общество / Россия и мир

«Вконтакте» запустила предпросмотр документов Microsoft Office

Без сохранения на устройство

предпросмотр документов Microsoft OfficeСоциальная сеть «Вконтакте» добавила возможность предварительно просмотра документов Microsoft Office. Об этом в Mail.Ru Group рассказали в четверг.

Функция доступна в веб-версии соцсети и в приложениях. «Вконтакте» также пообещала пользователям добавить возможность редактирования файлов Microsoft Office из соцсети.

Напомним, ранее «Вконтакте» опубликовала отчетность за 2016 год. По итогам года компания увеличила выручку на 43,4%. Выручка сосцсети за 2016 год составила 8,9 млрд рублей. В последнем квартале выручка показала рост почти в 50% и составила 2,99 млрд рублей.

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