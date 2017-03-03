«Карельский окатыш» инвестирует в производство 4,7 млрд рублей Чтобы купить новое оборудование

Компания АО «Карельский окатыш» до конца года инвестирует в производство 4,7 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Из них 2 млрд рублей потратят на закупку нового оборудования. Еще 1,7 млрд рублей будет направят на повышение объемов и качества продукции.

Добавим, «Карельский окатыш» входит в ПАО «Северсталь». Компания занимается железорудным сырьем - производит железорудные окатыши с содержанием железа 64-66%. Основным потребителем продукции «Карельского окатыша» является металлургический комбинат «Северстали» в Череповце (Вологодская область). Часть продукции компания экспортирует в Великобританию, Нидерланды, США и Китай.