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03.03.17 / 18:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Карельский окатыш» инвестирует в производство 4,7 млрд рублей

Чтобы купить новое оборудование

Руда карельский окатышКомпания АО «Карельский окатыш» до конца года инвестирует в производство 4,7 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Из них 2 млрд рублей потратят на закупку нового оборудования. Еще 1,7 млрд рублей будет направят на повышение объемов и качества продукции.

Добавим, «Карельский окатыш» входит в  ПАО «Северсталь». Компания занимается железорудным сырьем - производит железорудные окатыши с содержанием железа 64-66%. Основным потребителем продукции «Карельского окатыша» является металлургический комбинат «Северстали» в Череповце (Вологодская область). Часть продукции компания экспортирует в Великобританию, Нидерланды, США и Китай.

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