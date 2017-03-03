Япония намерена настаивать на своем подходе к деятельности на Курилах Правительство РФ на время приостановило создание на Курилах ТОР

Япония намерена настаивать на своем подходе к деятельности на Курилах. Об этом в пятницу заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По словам Суга, японское правительство твердо намерено отстаивать свои позиции. На консультациях замминистров иностранных дел двух государств, которые пройдут 18 марта, страны обсудят варианты совместной деятельности. Премьер Японии Синдзо Абэ многократно заявлял, что взаимодействие на Курилах должно происходить согласно специальной системе.

Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО объявил, что Территория опережающего развития (ТОР) на Курилах может быть создана и без участия Японии. Все будет зависеть от того, насколько быстро будут продвигаться переговоры.

Напомним, Курильские острова являются предметом территориальных разногласий между Россией и Японией. Россия решительно настаивает на том, что никакой передачи прав на острова быть не может, так как они перешли России по итогам Второй мировой войны и суверенитет оформлен согласно нормам международного права. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры по вопросам принадлежности Курил. Результатом стало возможное создание на островах особой экономической зоны и ведение совместной хозяйственной деятельности.