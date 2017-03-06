Все новости

06.03.17 / 18:22 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые излечили серповидноклеточную анемию генной терапией

Пациентом стал французский подросток

излечили серповидноклеточную анемиюФранцузским и американским ученым удалось излечить пациента от серповидноклеточной анемии при помощи генной терапии. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Исследование проводилось на базе Детской больницы Неккер в Париже. Пациентом стал тринадцатилетний мальчик, который болел серповидноклеточной анемией с рождения.

В 2014 году пациенту провели генную терапию в соответствии с протоколом, разработанным французскими учеными и американской компанией Bluebird Bio. На первом этапе лечения у пациента взяли ткань костного мозга и выделили из нее мультикомпонентные кроветворные клетки. В эти клетки был введен ген здорового варианта бета-глобина. После этого пациенту провели миелоабляцию бусульфаном, а через два дня ввели ему модифицированные клетки.

На шестой месяц лечения уровень гемоглобина в крови стабилизировался на показателях в пределах нижней границы нормы. В течение пятнадцати месяцев показатели анализов крови нормализовались.

По материалам: nplus1.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017