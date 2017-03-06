Смольный объявил конкурсы на проектирование участков «второго ЗСД» Восточного скоростного диаметра

Смольный объявил конкурсы на проектирование участков Восточного скоростного диаметра. Госзакупки объявили в понедельник.

Первый этап подготовки будет стоить 38 млн рублей. Второй – 38,4 млн рублей. Итоги конкурса подведут 31 марта.

Возможную трассировку Восточного скоростного диаметра Смольный обнародовал в 2016 году. Ранее вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что финансово-экономическая модель магистрали определят до конца года. По его словам, в проекте заинтересованы и концессионеры ЗСД. Третий конкурс, рассказал Албин, объявят до конца 2017 года.