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06.03.17 / 16:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный объявил конкурсы на проектирование участков «второго ЗСД»

Восточного скоростного диаметра

проектирование второго ЗСДСмольный объявил конкурсы на проектирование участков Восточного скоростного диаметра. Госзакупки объявили в понедельник.

Первый этап подготовки будет стоить 38 млн рублей. Второй – 38,4 млн рублей. Итоги конкурса подведут 31 марта.

Возможную трассировку Восточного скоростного диаметра Смольный обнародовал в 2016 году. Ранее вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что финансово-экономическая модель магистрали определят до конца года. По его словам, в проекте заинтересованы и концессионеры ЗСД. Третий конкурс, рассказал Албин, объявят до конца 2017 года.

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