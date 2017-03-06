Жюппе не будет баллотироваться на выборах президента Франции Он мог выдвинуть свою кандидатуру вместо Фийона

Бывший французский премьер Ален Жюппе не будет баллотироваться на выборах президента Франции. Об этом он в понедельник сообщил журналистам.

Жюппе заявил, что уже слишком поздно выдвигать его кандидатуру от партии «Республиканцы». Таким образом, единственным кандидатом от этой парии остается Франсуа Фийон.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что Жюппе готов выдвинуть свою кандидатуру, если Фийон выйдет из предвыборной гонки. Регистрация кандидатов завершится 17 марта.

На прошлой неделе Фийон объявил, что панирует продолжить участие в гонке. Он подчеркнул, что разочарован во многих соратниках, которые отвернулись от него после начавшегося расследования.