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07.03.17 / 12:27 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Бинбанк» разместил биржевые облигации «ТрансФин-М» объемом 5 млрд рублей

Книгу заявок закрыли 2 марта

«Бинбанк» разместил выпуск биржевых облигаций «ТрансФин-М» серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Об этом в банке сообщили во вторник.

Книгу заявок закрыли 2 марта. Облигации разместили со сроком до погашения десять лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через год с даты размещения. По результатам букбилдинга «ТрансФин-М» установил ставки первого купона в размере 12,75% годовых.

Отметим, организаторами выпуска облигаций выступили «Бинбанк», Банк «Зенит», «Совкомбанк», со-организатор – Банк «Еврофинанс». Агентом по размещению выпуска стал «Совкомбанк».

Чистая прибыль «Бинбанка» составила 12,9 млрд рублей за 2016 год. Показатель вырос почти в три раза

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