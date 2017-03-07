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07.03.17 / 04:25 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром нефть» сохранит добычу нефти в 2017 году на уровне 89 млн тонн

Несмотря на соглашение ОПЕК

газпром нефть фото пресс службы«Газпром нефть» сохранит добычу нефти в 2017 году на уровне 89 млн тонн нефти и газа. Об этом в понедельник первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Несмотря на соглашение России и стран ОПЕК и снижении уровня добычи нефти, российская компания планирует сохранить целевые показатели. Яковлев заявил, что «Газпром нефть» сохранит план на 2017 год, который предполагает добычу 89 млн тонн нефти и газа. Предполагаемый прирост год к году составит 4-5%.

Напомним, «Газпром нефть» – одна из ведущих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний на российском рынке. Крупнейшим акционером является ПАО «Газпром» (95,68% акций). В 2016 прибыль компании выросла на 82,5% к 2015 году.

По материалам: tass.ru
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