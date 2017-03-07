Адыгея и Волгоградская область стали самыми проблемными регионами по убыточности по ОСАГО в 2016 году Средняя выплата по ОСАГО в Адыгее в прошлом году составила 135,858 тыс. рублей

Самыми проблемными регионами России с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО в 2016 году стали Адыгея и Волгоградская область. Об этом сообщили в Российском союзе страховщиков (РСА) во вторник.

Средняя выплата по ОСАГО в Адыгее в прошлом году составила 135,858 тыс. рублей, а частота страховых случаев — 8,2%. Отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО в республике составило 24,4%. В Волгоградской области средняя выплата составила 83,525 тыс. рублей, отношение судебных к несудебным выплатам — 36,2%, а частота страховых случаев 9,1%. Отношение судебных расходов к сумме основного требования в Адыгее и Волгоградской области составляет 125% и 144%, соответственно.

Напомним, ранее в РСА сообщили, что ущерб страховым компания от мошенничества в ОСАГО в 2016 году составил около 40 млрд рублей. Из 25 млрд рублей присвоили себе «криминальные автоюристы». Основное направление, по которому работают страховые мошенники в ОСАГО.