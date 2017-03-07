«Русгидро» и ВТБ подписали соглашения на 55 млрд рублей Они заключили пятилетний форвардный контракт

«РусГидро» и ВТБ подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в «Русгидро».

ВТБ и «Русгидро» заключили пятилетний форвардный контракт. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций энергохолдинга. В результате сделки снизится долговая нагрузка «РусГидро». Это создаст условия для повышения рыночной стоимости акций группы.

Отметим, по словам президента ВТБ Андрея Костина, что сделка стала первой подобной транзакцией в России. Банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем. «РусГидро» — энергетическая компания, занимающаяся производством энергии на базе возобновляемых источников. Государство владеет 67% акций компании