Комитет Конгресса 20 марта проведет слушания по вмешательству России в выборы в США Открытых слушаний должно быть как можно больше

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса 20 марта проведет слушания по якобы вмешательству России в выборы президента США. Об этом во вторник заявил глава комитета Дэвин Нуньес.

По словам Нуньеса, первые открытые слушания состоятся 20 марта. Он подчеркнул, что хочет организовать максимальное количество открытых слушаний по данному делу.

Глава комитета заявил, что в процессе примут участие, в том числе, директор ФБР, начальник АНБ и экс-руководитель ЦРУ.

Напомним, накануне американский Конгресс заявил о расследовании кибератак, совершенных во время предвыборной гонки. США неоднократно обвиняли в этом Россию, не предоставляя никаких доказательств. В Кремле подобные обвинения называют нелепыми и безосновательными.