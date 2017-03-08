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08.03.17 / 14:02 Новости / Россия и мир

КНР разрабатывает космический корабль для доставки четырех астронавтов на Луну

Его можно будет использовать многократно

космический корабльКитай разрабатывает космический корабль для доставки до четырех астронавтов на Луну. Об этом сообщил главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань.

По его словам, речь идет о корабле, который можно будет «использовать многократно». Чжан Байнань подчеркнул, что китайское транспортное средство не должно уступать зарубежным аналогам.

Отметим, китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» состоит из трех этапов. Ранее сообщалось, что Китай начнет осваивать ресурсы на астероидах к 2025 году. Также страна собирается отправить исследовательскую миссию на Юпитер.

По материалам: ria.ru
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