Когда россияне почувствуют на себе улучшение макроэкономической статистики?

Последнее время все чаще и чаще звучат сообщения о восстановлении отечественной экономики. Действительно, если опираться на макроэкономические и статистические показатели, то возникает ощущение, что ситуация серьезным образом улучшилась. Так, в последнее время в прессе один за одним появляются заявления первых лиц, свидетельствующие о достигнутых успехах в преодолении кризиса.

Максим Романчук аналитик Альпари

Интерпретируя ключевые макроэкономические показатели, можно сделать вывод о том, что экономика России действительно начала восстанавливаться. По данным Росстата в прошлом году отечественный ВВП сократился всего на 0,2% по отношению к 2015 году, при этом промышленное производство прибавило 1,3% в сравнении с годом ранее. Если в 2015 году инфляция составила 15,5%, то в 2016 году рост цен оказался на уровне 7,1%, а уровень инфляции за январь 2017 года составил всего 5% при том, что целью является уровень в 4%. С начала 2017 года первые лица правительства страны несколько раз заявляли о возможности достижения уже в этом году темпов роста ВВП на уровне 2%. При этом несколько раз делалась оговорка, что это возможно только в отсутствии внешних шоков и сохранении цен на нефть выше $55.

На прошлой неделе премьер России Медведев сказал, что в текущем году возможен рост на уровне 1-2%. Много это или мало, вопрос непростой. После экономического спада 2014—2016 годов стабилизация общеэкономической ситуации и зачатки роста экономики можно охарактеризовать как безусловный успех кабинета министров.

По данным Росстата впервые с ноября 2014 года (исключением является декабрь 2015 года) была зафиксирована положительная динамика роста реальных располагаемых денежных доходов населения. Рост составил 8,1%. Связан ли этот успех с улучшением ситуации в отечественной экономике? В первую очередь основную причину достижения положительной динамики реальных располагаемых доходов надо искать в снижении темпов инфляции, которая, как уже было сказано, в январе составил 5%.

Статистика статистикой, однако, для большей части населения нашей страны цифры сами по себе не так важны. Людей волнует в первую очередь их собственный уровень жизни. Несмотря на то, что цифры выглядят красиво, реальное положение дел в отечественной экономике, по оценкам аналитиков «Альпари», остается непростым. И это обстоятельство в первую очередь отражается на уровне жизни населения. Так, например, по данным Росстата оборот розничной торговли, начиная с января 2015 года неуклонно снижался. По данным за январь 2017 года показатель снизился на 2,2% (год к году). Стоит справедливо отметить, что данное снижение стало минимальным за два года, однако пока говорить о восстановлении розничных продаж рано. Отрицательная динамика данного показателя наглядно характеризует не только снижение покупательской способности населения, но и достаточно ярко свидетельствует о неблагоприятном климате для предпринимательства. Что касается последнего, то на него оказывают давление высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса. В 2016 году предприниматели привлекали финансирование в среднем по ставке выше 15%. Такая стоимость заемного капитала порой делает бизнес нерентабельным. А это в свою очередь приводит к тому, что компании уходят с рынка, что снижает число рабочих мест в экономике.

Вопрос о том, когда население России реально почувствует улучшение макроэкономической ситуации, сводится к тому, когда экономика России перейдет от стагнации к росту. И хотя в целом макроэкономические показатели выглядят достаточно неплохо, о восстановлении говорить еще пока очень рано. Отечественная экономическая система, как и прежде, зависит в большой степени от нефтегазовых поступления. Разговоры о росте ВВП появились на фоне роста нефтяных цен, которые уже 2,5 месяца держатся в районе $55 за баррель Brent, принося в бюджет дополнительную прибыль. Это делает отечественную экономику весьма зависимой от мировой конъюнктуры.

Есть еще один важный момент касается исключительно ощущений и человеческого поведения. Он заключается в том, что с точки зрения населения очень большое значение имеет темп роста экономики. Парадокс состоит в том, что люди оценивают текущее положение дел относительно некого периода в прошлом. Причем чем больше времени прошло с некого момента, тем слабее память о нем. Оценивая свой уровень жизни, вы легко можете вспомнить, что было в прошлом году, но сравнивать сегодняшний день с тем, что было 3-4 года назад достаточно сложно. То есть, если изменения происходят медленно, то люди просто не обращают на них внимания. Большинству из нас очень трудно вспомнить, каков был уровень жизни, скажем, 5 лет назад, а тем более 10. Если говорить про настоящее положение дел в отечественной экономике, то ситуация выглядит следующим образом: например, ваш располагаемый доход увеличился за год на 5-8% (судя по официальным данным, именно такой рост располагаемых доходов зафиксирован в настоящее время Росстатом), то всего скорее вы просто не ощутите этого прироста. Таким образом, если экономика растет темпами около 1% в год, а население сравнивает свои доходы с прошлыми периодами, то по ощущениям для человека ничего не меняется. Поэтому для того, чтобы население реально ощутило улучшения экономической ситуации, рост должен выражаться более существенными цифрами.

Ситуация в отечественной экономике очень далека от идеала. Заявления о грядущих темпах роста пока слабо подтверждаются реальными фактами, при этом сохраняется сильная зависимость от внешних шоков. Чтобы российские граждане смогли ощутить на себе успехи экономических властей, необходимо существенно увеличивать скорость роста отечественной экономики. С учетом спада в период с конца 2014 года по 2016 год для восстановления однозначно необходимо обеспечить темпы значительно выше тех, о которых заявляют власти сегодня.