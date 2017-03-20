Сбербанк выпустил более 1 млн карт платежной системы «Мир» Выдача идет с ноября 2016 года

Сбербанк выпустил 1,1 млн карт платежной системы «Мир». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Сбербанк приступил к массовой выдаче карт в ноябре 2016 года. Основную эмиссию составляют зарплатные карты, спрос на которые растет за счет бюджетных организаций.

Также в Сбербанке отмечают стабильный спрос на карты «Мир» со стороны пенсионеров и клиентов, открывающих карты для личного использования. До конца года Сбербанк планирует расширить продуктовую линейку карт «Мир», в первую очередь за счет премиальных карт, а также расширить функциональность карт «Мир». В 2017 году Сбербанк запустит карты «Мир» с бесконтактной технологией оплаты, картами можно будет расплачиваться в интернете по технологии MirAccept, а также заказать карту в индивидуальном дизайне.

В настоящий момент к обслуживанию карт подключены все банкоматы Сбербанка. Также с картами национальной платежной системы работают более 920 тыс. торговых POS-терминалов Сбербанка по всей стране.

Система «Мир» создана в середине 2014 года. Первые карты выпустили в декабре 2015 года.