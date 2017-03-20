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20.03.17 / 15:51 Новости / Россия и мир

Сбербанк выпустил более 1 млн карт платежной системы «Мир»

Выдача идет с ноября 2016 года

карты мирСбербанк выпустил 1,1 млн карт платежной системы «Мир». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Сбербанк приступил к массовой выдаче карт в ноябре 2016 года. Основную эмиссию составляют зарплатные карты, спрос на которые растет за счет бюджетных организаций.

Также в Сбербанке отмечают стабильный спрос на карты «Мир» со стороны пенсионеров и клиентов, открывающих карты для личного использования. До конца года Сбербанк планирует расширить продуктовую линейку карт «Мир», в первую очередь за счет премиальных карт, а также расширить функциональность карт «Мир». В 2017 году Сбербанк запустит карты «Мир» с бесконтактной технологией оплаты, картами можно будет расплачиваться в интернете по технологии MirAccept, а также заказать карту в индивидуальном дизайне.

В настоящий момент к обслуживанию карт подключены все банкоматы Сбербанка. Также с картами национальной платежной системы работают более 920 тыс. торговых POS-терминалов Сбербанка по всей стране.

Система «Мир» создана в середине 2014 года. Первые карты выпустили в декабре 2015 года.

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Реплики

  1. Эдс 20.03.2017 at 19:17

    В принципе не вижу разницы на какую карту заработную плату получать. Везде работает, терминалы её принимают, в интернете также покупки делаем.

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