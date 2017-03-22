Эсер Ковалев подаст в суд на редакцию ЗакС.Ру Попросит 2 млн ублей компенсации

Лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗакСобрании Петербурга Алексей Ковалев намерен подать в суд на издание ЗакС.Ру. Об этом он рассказал журналистам в среду, передает корреспондент АБН.

По словам Ковалева, издание грубо исказило его позицию в отношении действий председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова и нанесло ущерб его репутации. Сумма ущерба — 2 млн рублей.

Речь в материале издания шла о том, почему Ковалев не подписал письмо оппозиции в защиту прав помощников депутатов. Из публикации ЗакС.Ру следовало, что часть претензий руководства ЗС к помощникам Ковалев считает законными («С формальной точки зрения, к ним [помощникам] есть претензии», — приведена цитата эсера). Заметка привела к многочисленным постам критики Ковалева в соцсетях. Так, лидер «Партии роста», бывший лидер петербургских эсеров Оксана Дмитриева написала: «Что касается позиции СР, я лично ее расцениваю как возмутительную, но меня это не удивляет. Еще один факт, доказывающий правильность моего, [депутата Сергея] Трохманенко и [моего помощника Павла] Швеца жесткого разрыва с СР».