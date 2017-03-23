Все новости

23.03.17 / 15:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Экономия «Горэлектротранс» на модернизации одного трамвая ЛВС-86 достигла 29 млн рублей

Экономия при модернизации ЛМ-68М – до 9 млн рублей

Фото АБН

Фото АБН

Петербургский «Горэлектротранс» экономит до 29 млн рублей на модернизации одного трамвая ЛВС-86. Об этом в четверг сообщил замначальника службы по капремонту и модернизации подвижного состава «Горэлектротранса» Александр Ковешников, передает корреспондент АБН.

Модернизация одного трамвая ЛВС-86 обходится в 26 млн рублей. При этом сопоставимый с ним новый состав стоит примерно 55 млн рублей.

Стоимость модернизации ЛМ-68М составляет 18-20 млн рублей. Цена такого же нового высокопольного трамвая — 26-27 млн рублей.

Отметим, «Горэлектротранс» ежегодно модернизирует 30-30 трамваев. Улучшенные трамваи проходят 300 тыс. км, после чего уходят на капитальный ремонт. Это происходит примерно каждые пять лет.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Борис 23.03.2017 at 21:03

    Экономисты фиговы. Софитный ящик убрали-кронштейн бокового зеркала укоротили так что ли бо увидеть в зеркало физически невозможно. Кабину водителя уменьшили настолько что в неё просто не войти. На выходе у них получился не вагон а чёрте что.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017