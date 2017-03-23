Экономия «Горэлектротранс» на модернизации одного трамвая ЛВС-86 достигла 29 млн рублей Экономия при модернизации ЛМ-68М – до 9 млн рублей

Петербургский «Горэлектротранс» экономит до 29 млн рублей на модернизации одного трамвая ЛВС-86. Об этом в четверг сообщил замначальника службы по капремонту и модернизации подвижного состава «Горэлектротранса» Александр Ковешников, передает корреспондент АБН.

Модернизация одного трамвая ЛВС-86 обходится в 26 млн рублей. При этом сопоставимый с ним новый состав стоит примерно 55 млн рублей.

Стоимость модернизации ЛМ-68М составляет 18-20 млн рублей. Цена такого же нового высокопольного трамвая — 26-27 млн рублей.

Отметим, «Горэлектротранс» ежегодно модернизирует 30-30 трамваев. Улучшенные трамваи проходят 300 тыс. км, после чего уходят на капитальный ремонт. Это происходит примерно каждые пять лет.