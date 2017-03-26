В Москве задержали Алексея Навального Участники митинга требуют отпустить его

В Москве на антикоррупционном митинге задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье написал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в Twitter.

Участники акции протеста требуют отпустить Навального. По словам Рубанова, люди заблокировали полицейский автобус и не давали ему выехать. Однако политика в итоге увезли.

Добавим, Навального задержали на углу Мамонтовского переулка. Он сообщил в Twitter, что с ним все в порядке.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о премьере России Дмитрии Медведеве. В фильме утверждается, что Медведев создал преступную схему на основе некоммерческих фондов.