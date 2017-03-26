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26.03.17 / 14:39 Новости / Политика / Россия и мир

В Москве задержали Алексея Навального

Участники митинга требуют отпустить его

навальный задержан

Фото: lenta.ru

В Москве на антикоррупционном митинге задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье написал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов в Twitter.

Участники акции протеста требуют отпустить Навального. По словам Рубанова, люди заблокировали полицейский автобус и не давали ему выехать. Однако политика в итоге увезли.

Добавим, Навального задержали на углу Мамонтовского переулка. Он сообщил в Twitter, что с ним все в порядке.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о премьере России Дмитрии Медведеве. В фильме утверждается, что  Медведев создал преступную схему на основе некоммерческих фондов.

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Реплики

  1. Игорь 26.03.2017 at 14:49

    До сегодняшнего дня я питал какие-то иллюзии относительно Президента. Сегодня последние иллюзии развеял сам Президент

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