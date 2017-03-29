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29.03.17 / 11:13 Новости / Россия и мир

Четверть россиян хотят признания ДНР и ЛНР как независимых государств

Еще 24% хотят вхождения ДНР и ЛНР в состав России

ДНР-фото

Фото: bloknot.ru

Россия должна признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства, считают 25% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в среду.  

Большинство респондентов (30%) уверены в том, что Россия не должна вмешиваться в дела самопровозглашенных республик. Еще 24% опрошенных считают, что России следует принять ДНР и ЛНР в состав РФ.

Опрос прошел 19-20 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. опрошенных. Возраст респондентов — от 18 лет.

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  1. 565 29.03.2017 at 11:48

    ВЦИОМ старейшая на постсоветском пространстве ангажированная и спонсируемая из фондов правительства РФ, социологическая компания (образована в 1987 году постановлением президиума ВЦСПС и Госкомтруда СССР ...Показывает очередную попытку манипулитровать людьми, русские это 74% россиян они практически полностью за присоединение Донбасса даже половина и это где то ещё 40% плюс, итого 64%...Граждане не читайте советских газет с утра говорил профессор Преображенский ой как актуально, Донбасс предали и пытаются затолкать в Украину, подготавливая почву это и коню понятно ...

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