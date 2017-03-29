Четверть россиян хотят признания ДНР и ЛНР как независимых государств

Россия должна признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства, считают 25% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в среду.
Большинство респондентов (30%) уверены в том, что Россия не должна вмешиваться в дела самопровозглашенных республик. Еще 24% опрошенных считают, что России следует принять ДНР и ЛНР в состав РФ.
Опрос прошел 19-20 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. опрошенных. Возраст респондентов — от 18 лет.
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