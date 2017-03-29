Шесть советов Году предпринимательства

Вся программа поддержки предпринимательства, которую я знаю, заключается в раздаче бюджетных средств тем предпринимателям, которые более уверенно и более правильно объясняют чиновникам, что именно им нужно дать деньги. В стране, которая находится на 132 месте по уровню коррупции, это, мягко скажем, неэффективно.

Сергей Федоров председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга

Если говорить о Годе предпринимательства, то я всецело поддерживаю эту инициативу, но только если он будет проведен другим министерством. Я бы весь экономический блок правительства поблагодарил за большую плодотворную работу и постарался найти тех людей, кто понимает, что сегодня экономика моей страны находится в крайне критическом и тяжелейшем состоянии, в которое завели не наши западные партнеры, что накладывают на нас санкции, а мы сами. Сделан ряд системных ошибок. И дальше я могу перечислить, что нужно решать.

Первое. Наши чиновники, которые управляют экономикой, должны стать ответственными за результаты своего труда. Сегодня чиновник от меня как от предпринимателя абсолютно не зависит – умер ли я, либо, наоборот, хорошо развиваюсь. Чиновнику ни горячо, ни жарко, ни холодно от этого. В лучшем случае он не мешает. В худшем случае, а сейчас это встречается чаще и чаще, он заставляет платить за мое право работать на его территории.

Второе. Я бы порекомендовал ввести элементарный порядок функционирования государственных монополий, каждая из которых уже обросла сотнями зависимых, аффилированных с ними структур. И они «дербанят» между собой как бюджеты федерального и регионального уровней, так и деньги простых обывателей. Я имею в виду тарифную политику. То, что сегодня вытворяет наша государственная монополия, я бы назвал экономическим бандитизмом.

Третье. Я бы продолжил реформирование нашей полиции. Потому что сегодня у нас ни хорошая, ни плохая полиция. Сегодня у нас нет правоохранительной системы, которая бы защищала предпринимателей и частную собственность. Если ты натыкаешься на интересы коррумпированных чиновников и связанных с ними офицеров правоохранительной системы, то ты попадаешь в ситуацию, что надо платить. Я уже перестал рекомендовать предпринимателям не давать взятки. Потому что по-другому фундаментальные вопросы, связанные с чиновниками и правоохранительной системой, не решаются.

Четвертое. Я бы реформировал всю систему федерального и регионального законодательства. Наши коллеги-чиновники написали такие требования к предпринимателям (скажем, по системе МЧС, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Санэпидемнадзора), что мне не известно ни одной компании, которая могла бы их выполнить. Видя, как работают эти структуры, к ним присоединился Росреестр, который сегодня штрафует малые компании на сотни тысяч рублей.

Пятое. У нас растет как фискальная, так и нефискальная нагрузка. Мы можем говорить все, что угодно. Появляются законы, которые последовательно увеличивают нагрузку, связанную с уплатой налогов, а также десятки других поборов.

Шестое. Кадровая политика. Я бы прекратил назначать на должности управляющих экономикой страны или города людей без опыта. Я, конечно, понимаю, что свита красит короля, но свиту наши чиновники подбирают по вопросам преданности, а не по вопросам компетентности и квалификации.

Это те фундаментальные вопросы, которые необходимо будет решить в Год предпринимательства. Без этого мы еще раздадим несколько миллиардов «очень правильным» предпринимателям, которые «очень правильно» «откатят» половину тем, кто это раздает. А остальное использует, будем надеяться, по назначению.