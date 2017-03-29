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29.03.17 / 17:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Работники музея «Исаакиевский собор» написали письмо Путину

Просят разобраться с ситуацией

Сюжет:

Исаакиевский собор

Фото АБН

Работники государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они опубликовали его в среду.

Музейные работники просят Путина разобраться в ситуации с Исаакием. Также они предложили приостановить действие закона, который позволил Смольному принять решение о безвозмедзной передаче Исаакия в ведение РПЦ на 49 лет.

Письмо подписали 322 человека из штата в 400 человек. Письмо составили по итогам собрания сотрудников музея.

Накануне Горизбирком Петербурга одобрил заявку на городской референдум по вопросу передачи Исаакия церкви. Это была вторая заявка на референдум за 2017 год. Первый раз заявку отклонили из-за ошибок в оформлении.

О необходимости проведения референдума заявляет инициативная группа, в которую входят депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева, а также координаторы «Открытой России» Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич. Теперь вопрос о референдуме будет решать Законодательное Собрание. Напомним, в составе ЗакСа 36 «единороссов». Спикер ЗакСа, «единоросс» Вячеслав Макаров неоднократно выступал за передачу Исаакия РПЦ.

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Реплики

  1. God 30.03.2017 at 01:00

    Было уже открытое письмо блокадников Ленинграда с просьбой остановить разбазаривание народного достояния под видом реституции. Было и пояснение — что на блокадников — плевать. На работников музея не плевать что ли? Точно так же плевать. С самой высокой церковной колокольни. Слюны хватит.

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