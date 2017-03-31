Марина Шишкина стала председателем «Справедливой России» в Петербурге Нилов наказал ей "зажечь"

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина возглавила региональное отделение партии. За нее в пятницу единогласно проголосовал кворум отчетно-выборной конференции, передает корреспондент АБН.

За кандидатуру Шишкиной проголосовали 25 из 25 голосовавших. Лидер эсеров депутат Госдумы Сергей Миронов пожелал Шишкиной успехов и терпения на новой должности.

Бывший председатель отделения Олег Нилов, выступая на конференции, признал некоторые минусы в своей работе. Например, отсутствие достигнутых договоренностей перед выборами с другими оппозиционными партиями о невыставлении кандидатов по всем округам. Марине Шишкиной Нилов наказал «зажечь фитиль справедливости, из которого разгорится пламя справедливости, которое сожжет все пороки от лжевыборов до казнокрадов».

Сама Шишкина в выступлении отметила, что петербургские эсеры должны «оставаться быть полезными людям». Но кое-что новый председатель намерена изменить. Например, пересмотреть структуру партийных мероприятий. «Я слабо верю в эффективности гречи, плетов и котлет как инструмента для коммуникации», — сказала Шишкина. Также она планирует по-новому выстроить партийную работу с молодежью.

Напомним, о том, что Марина Шишкина может возглавить петербургских эсеров, стало известно в середине марта. Экс-депутат ЗакСа от «Справедливой России» была рекомендована решением президиума центрального совета СР на пост председателя регионального отделения партии. В беседе с АБН Шишкина назвала решение баллотироваться осознанным выбором.

С 2015 года отделением СР в Петербурге руководил депутат Госдумы Олег Нилов. Он сменил на посту нынешнего руководителя фракции «Партии роста» в ЗакСе Оксану Дмитриеву. Она была досрочно отстранена от руководства президиумом центрального совета эсеров. Формальный срок полномочий Нилова истек в марте.

Отметим, при Нилове позиции отделения сильно упали, «Справедливая Россия» в Петербурге показала плохие результаты по итогам выборов в Госдуму и ЗакС. Фракция в городском парламенте сократилась с девяти до трех депутатов. Это, по мнению экспертов, могло стать одной из причин смены власти у эсеров в Петербурге. Кроме того Олег Нилов как депутат Госдумы уже не может выполнять в прежнем объеме свою работу. Это связано с тем, что в новом созыве федерального парламента ужесточили трудовую дисциплину, депутатам сократили время пребывания в регионах.

Добавим, Марина Шишкина была депутатом Законодательного собрания Петербурга V созыва от СР. В 2016 году онf не смогла переизбраться, ее на округе обошел «единоросс» Андрей Анохин. С 1995 по 2010 годы Марина Шишкина возглавляла факультет журналистики СПбГУ.