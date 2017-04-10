Более половины россиян поддерживают запрет на соцсети для детей до 14 лет Особенно в возрасте 18-24 лет

Более половины – 60% – россиян поддерживают идею запрета социальных сетей для детей младше 14 лет. Опрос опубликован в понедельник на официальном сайте ВЦИОМ.

За запрет на выход с соцсети детям активно выступила возрастная группа от 18 до 24 лет, среди них за запрет выступили 67% опрошенных. В группе от 60 лет и старше такую инициативу готовы поддержать 60% опрошенных.

Идею о регистрации в соцсетях по паспорту негативно восприняли 52% опрошенных граждан. Положительно к такому предложению отнеслись 39% граждан.

Опрос ВЦИОМ проводился в начале апреля 2017 года. В опросе приняли участие 600 респондентов от 18лет и старше.

Напомним, в январе прошлого года Общественная палата предложила запретить использование социальных сетей в рабочее время. Тогда ОП посчитала, что такая инициатива поможет улучшить трудовую дисциплину.