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Лев Бабенко
корреспондент АБН
Сходил я тут на пресс-конференцию. Тема — подготовка музеев к Кубку Конфедераций.
Извините, пожалуйста, сейчас немного бомбежки, но иначе никак.
Музеи: Мы них** (совсем не будем — АБН) не будем готовиться. Но мы расскажем вам, сколько у нас лампочек…
Журналисты: Может быть, расскажете, какие выставки?
Музеи: Нет. Зато мы потребляем ежегодно столько электроэнергии…
Журналисты: Может быть, у вас будут скидки или повышение цен на билеты? В связи с Кубком?
Музеи: Да нам вообще не вс***ся (не очень нужен — АБН) ваш Кубок Конфедераций, зато мы ежегодно убираем…
Журналисты: Так дайте хоть про РПЦ у Исаакия спросить…
ТАСС: Спешу напомнить, что у нас сегодня тема конференции — подготовка к Кубку Конфедераций, придерживайтесь строго заданной темы. А, больше нет вопросов? Ну, тогда всем спасибо за конференцию, поблагодарим участников.
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