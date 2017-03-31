Немного бомбежки

Лев Бабенко корреспондент АБН

Сходил я тут на пресс-конференцию. Тема — подготовка музеев к Кубку Конфедераций.

Извините, пожалуйста, сейчас немного бомбежки, но иначе никак.

Музеи: Мы них** (совсем не будем — АБН) не будем готовиться. Но мы расскажем вам, сколько у нас лампочек…

Журналисты: Может быть, расскажете, какие выставки?

Музеи: Нет. Зато мы потребляем ежегодно столько электроэнергии…

Журналисты: Может быть, у вас будут скидки или повышение цен на билеты? В связи с Кубком?

Музеи: Да нам вообще не вс***ся (не очень нужен — АБН) ваш Кубок Конфедераций, зато мы ежегодно убираем…

Журналисты: Так дайте хоть про РПЦ у Исаакия спросить…

ТАСС: Спешу напомнить, что у нас сегодня тема конференции — подготовка к Кубку Конфедераций, придерживайтесь строго заданной темы. А, больше нет вопросов? Ну, тогда всем спасибо за конференцию, поблагодарим участников.