В Ленобласти откажутся от не перерабатывающих отходы полигонов В год экологии особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок

В Ленинградской области откажутся от полигонов, не перерабатывающих отходы. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

«Мы не сторонники сжигания отходов, мы сторонники его переработки. Мы понимаем, что жители каждого муниципального образования выступают за то, чтобы полигоны размещались на соседних территориях. Но в этом вопросе первое слово останется за учеными и экологами», — отметил губернатор Ленобласти. По его словам, в год экологии особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок.

Напомним, в прошлом году на территории региона выявили и взяли на контроль свыше 2 тыс. мест несанкционированного размещения отходов. Власти Ленобласти ликвидировали порядка 1 тыс. свалок. Общая сумма наложенных штрафов в прошлом году составила 78 млн рублей, что на 31% больше, чем в 2015 году.