Таджикистан приостановил переговоры по авиасообщению с Россией На 10 дней

Переговоры между Россией и Таджикистаном по авиасообщению приостановлены. Об этом сообщил в четверг заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

«Пока находимся в паузе… То, о чем они меня проинформировали — что они паузу берут на 10 дней», — сказал Окулов, отвечая на вопросы журналистов. Переговоры возобновят 22 апреля.

Напомним, 7 апреля делегация авиавластей Таджикистана прибыла в Москву, чтобы обсудить разногласия в сфере авиасообщения. С 3 апреля российская сторона наложила ограничения на выполнение ряда рейсов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию. Речь идет о рейсах из Душанбе и Худжанда. Минтранс ввел такие меры после того, как Таджикистан отказался согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.