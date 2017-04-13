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13.04.17 / 17:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Таджикистан приостановил переговоры по авиасообщению с Россией

На 10 дней

Фото: amazontravel.ru Таджикистан приостановил переговоры по авиасообщению с Россией

Фото: amazontravel.ru

Переговоры между Россией и Таджикистаном по авиасообщению приостановлены. Об этом сообщил в четверг заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

«Пока находимся в паузе… То, о чем они меня проинформировали — что они паузу берут на 10 дней», — сказал Окулов, отвечая на вопросы журналистов. Переговоры возобновят 22 апреля.

Напомним, 7 апреля делегация авиавластей Таджикистана прибыла в Москву, чтобы обсудить разногласия в сфере авиасообщения. С 3 апреля российская сторона наложила ограничения на выполнение ряда рейсов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию. Речь идет о рейсах из Душанбе и Худжанда. Минтранс ввел такие меры после того, как Таджикистан отказался согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского.

По материалам: ria.ru
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